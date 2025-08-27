Psychologie de l'adolescent

Qu'est-ce que l'adolescence ? Une période de passage de l'état d'enfant à celui d'adulte marquée par d'importantes transformations somatiques qui, parallèlement à une poussée instinctuelle, rapprochent l'enfant de l'homme ou de la femme au plan physique, alors que les contraintes et conventions sociales le maintiennent dans son statut antérieur. Une période donc de transition, de changements qui bouleversent l'équilibre du sujet et engendrent de nouveaux modes d'être au monde. Cet ouvrage aborde, sous ses différents angles, l'ensemble de la problématique. Il constitue de ce fait une synthèse riche en éléments de réponse, et une ressource essentielle pour démonter les mythologies ambiantes et triompher des préjugés, voire des peurs.