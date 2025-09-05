Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 4

Pensant avoir mis au clair ses propres sentiments, Minato a décidé de ne pas répondre aux avances passionnées de Shin et de conserver une relation strictement amicale avec lui. Cependant, un jour, Minato rompt involontairement une promesse qu'il avait faite au lycéen. Profondément blessé, celui-ci décide de ne plus revenir à la laverie de Minato, et ce dernier s'en trouve à son tour bouleversé. Leur relation pourra-t-elle se remettre de ce drame ?