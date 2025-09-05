Inscription
#Manga

Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 4

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

ActuaLitté
Pensant avoir mis au clair ses propres sentiments, Minato a décidé de ne pas répondre aux avances passionnées de Shin et de conserver une relation strictement amicale avec lui. Cependant, un jour, Minato rompt involontairement une promesse qu'il avait faite au lycéen. Profondément blessé, celui-ci décide de ne plus revenir à la laverie de Minato, et ce dernier s'en trouve à son tour bouleversé. Leur relation pourra-t-elle se remettre de ce drame ?

Par Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki
Chez Véga

|

Auteur

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

Editeur

Véga

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 4

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

Paru le 05/09/2025

156 pages

Véga

8,35 €

9782379507502
