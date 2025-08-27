Ce manuel dédié au CAP accompagnant éducatif petite enfance a pour objectif de donner toutes les clés aux candidats afin qu'ils valident les trois épreuves professionnelles : - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif - EP3 : Exercer son activité en accueil individuel. Permettant une préparation en totale autonomie, il conviendra aussi bien aux personnes dans un cadre scolaire qu'aux candidats libres. Le programme complet est traité à travers : - des fiches "savoirs", - des cartes mentales, - de la méthodologie pour les écrits et l'oral, - des témoignages de pros, - des écrits d'étudiants, - des annales.