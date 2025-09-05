Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Au royaume des ombres

Emmanuelle Grundmann, Clémence Trossevin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Elle apparait, disparait. Grandit, change de forme. L'ombre est attachée à nos corps, à chaque chose et pourtant, elle n'a pas d'épaisseur. Elle existe mais semble irréelle car rien ne peut la capturer". Depuis la nuit des temps, l'ombre nous accompagne à chaque instant. L'ombre de nos pas sous la lumière du soleil, l'ombre de la lumière sous les réverbères et même l'ombre des âmes errantes. Cet album documentaire répond à de nombreuses questions : D'où viennent les ombres ? Comment l'ombre nous permet-elle de savoir l'heure ? De quelle manière les animaux utilisent-ils l'ombre pour se protéger ? Quels sont les peintres qui ont été fascinés par elles ? Grâce à la plume d'Emmanuelle Grundmann et aux illustrations de Clémence Trossevin les enfants pourront découvrir toutes les facettes de l'ombre grâce à de grandes mises en scène graphiques présentes sur chaque double page.

Par Emmanuelle Grundmann, Clémence Trossevin
Chez Saltimbanque Editions

|

Auteur

Emmanuelle Grundmann, Clémence Trossevin

Editeur

Saltimbanque Editions

Genre

Humour - Magie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au royaume des ombres par Emmanuelle Grundmann, Clémence Trossevin

Commenter ce livre

 

Au royaume des ombres

Emmanuelle Grundmann, Clémence Trossevin

Paru le 05/09/2025

40 pages

Saltimbanque Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378013189
9782378013189
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.