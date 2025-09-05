Au royaume des ombres

"Elle apparait, disparait. Grandit, change de forme. L'ombre est attachée à nos corps, à chaque chose et pourtant, elle n'a pas d'épaisseur. Elle existe mais semble irréelle car rien ne peut la capturer". Depuis la nuit des temps, l'ombre nous accompagne à chaque instant. L'ombre de nos pas sous la lumière du soleil, l'ombre de la lumière sous les réverbères et même l'ombre des âmes errantes. Cet album documentaire répond à de nombreuses questions : D'où viennent les ombres ? Comment l'ombre nous permet-elle de savoir l'heure ? De quelle manière les animaux utilisent-ils l'ombre pour se protéger ? Quels sont les peintres qui ont été fascinés par elles ? Grâce à la plume d'Emmanuelle Grundmann et aux illustrations de Clémence Trossevin les enfants pourront découvrir toutes les facettes de l'ombre grâce à de grandes mises en scène graphiques présentes sur chaque double page.