Rien n'est petit avec Alexandre le Grand, à commencer par sa jeunesse, racontée dans ce premier tome de la trilogie qui lui est consacrée. De sa naissance à la victoire sur la terrible armée perse, tout dans la vie du Conquérant est aventure. Dans ces pages fougueuses et pourtant vraies, le lecteur gagnera des batailles, tranchera le noeud gordien, domptera Bucéphale et croisera qui plus est les grands noms de l'histoire grecque, Aristote bien sûr mais aussi Démosthène ou Diogène le Cynique. Apprendre le grec avec Alexandre, c'est la conquête assurée !