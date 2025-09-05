Au-delà de l'étiquette d'organiste, professeur au Conservatoire de Paris, César Franck (1822-1890) influença durablement nombre de jeunes compositeurs français, en particulier ses élèves Lekeu, Chausson, d'Indy, Duparc et Ropartz, entre autres. Habité par une intense spiritualité, ce pilier de la Basilique Sainte-Clotilde dotée d'un grand orgue Cavaillé-Coll écrivit de nombreuses partitions pour son instrument qui complètent un répertoire varié pour le piano, la musique de chambre, la musique sacrée et des pages symphoniques. Sa Sonate pour piano et violon, créée par Eugène Ysaye, reste une référence au même titre que ses Variations symphoniques ou ses Trois Chorals. Avec ce nouveau titre de la collection horizons, Eric Lebrun propose une synthèse sur la vie et l'oeuvre d'une figure musicale française marquante dans un ouvrage richement illustré et aux nombreuses annexes pratiques.