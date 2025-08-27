Inscription
Madame 100%

Carine Montresor

ActuaLitté
Couleur de peau, statut social, genre... Sommes-nous assignés à l'échec dès la naissance ? Certainement pas selon Carine Montrésor, qui a consacré sa vie à la lutte contre le décrochage scolaire. Personne n'aurait parié sur cette enfant de la DDASS. Pourtant, elle surmonte tous les obstacles et devient une éducatrice passionnée qui croit dur comme fer que chacun est capable de tracer son chemin, à son propre rythme, avec ses propres ressources. Tous les jours, elle démontre aux jeunes qu'ils ont le potentiel pour réussir, quels que soient leurs origines ou les accidents de parcours. Sa méthode, fondée sur la confiance, l'écoute et l'échange, le pouvoir de la résilience et le sport comme outil d'apprentissage, rejette les rapports de pouvoir et encourage les élèves à se redécouvrir pour se projeter vers l'avenir. Carine dit aux jeunes : "Ta voix compte" et leur offre les moyens de rêver et de croire en eux en transformant les étiquettes et les préjugés en défis à relever.

Par Carine Montresor
Chez Flammarion

|

Auteur

Carine Montresor

Editeur

Flammarion

Genre

Pédagogie

Madame 100%

Carine Montresor

Paru le 27/08/2025

280 pages

Flammarion

20,00 €

9782080462244
