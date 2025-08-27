Inscription
Mon super cahier effaçable des chiffres

Larousse

ActuaLitté
Ce cahier, très progressif, spécialement conçu pour les enfants de Moyenne section et Grande section, leur permettra de s'exercer d'abord à tracer les chiffres les plus simples avant de passer aux plus complexes. L'enfant commencera par des pages d'entraînement au graphisme avec des illustrations à compléter pour se perfectionner. Ce cahier proposera ensuite des modèles fléchés pour suivre les tracés et pouvoir s'exercer à l'écriture, en se concentrant sur les tracés d'un chiffre par page. Ce cahier est effaçable : l'enfant peut recommencer autant de fois qu'il le veut. Il est aussi dans un grand format, adapté aux gestes des jeunes enfants, et très confortable pour s'exercer aux tracés. De nombreux conseils sont donnés en début d'ouvrage pour bien choisir et tenir son crayon.

Par Larousse
Chez Larousse

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Graphisme

Mon super cahier effaçable des chiffres

Larousse

Paru le 27/08/2025

48 pages

Larousse

6,99 €

ActuaLitté
9782036084933
