Recettes au air fryer

120 recettes croustillantes et légères ! Découvrez le plaisir de la cuisine au air fryer ! Il permet de préparer de délicieuces recettes saines et gourmandes, rapidement, et avec peu ou pas d'huile ! Des apéritifs et entrées : les classiques nuggets de poulet, mais aussi des arancini à la mozzarella, des roulés croustillants au jambon, des madeleines à la ricotta et au basilic, et des avocado toasts ! Des plats complets : boulettes de boeuf à la sauce tomate, poulet du dimanche et frites, fish and chips, tarte fine aux légumes du soleil... Et même des recettes sucrées : cookies, pasteis de nata, cake marbré au chocolat, clafoutis cerises-pistache... Grâce à votre air fryer, mangez croustillant mais léger toute l'année !