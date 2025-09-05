Inscription
#Beaux livres

Jolis motifs gourmands

Fleurus

ActuaLitté
Bienvenue dans l'univers Simple & Cosy, un monde tout doux à mettre en couleurs ! Une collection de livres de dessins aux lignes souples, contours épais et aux formes simples. Des ambiances rassurantes et des bulles cocooning pour des moments de relaxation et de créativité ! Avec un papier spécial dessin et un rabat arrière pour un rendu de qualité. Un assortiment de motifs aussi mignons que variés qui vous invite à une pause créative réconfortante. Prenez vos feutres ou vos crayons, installez-vous confortablement et laissez libre cours à votre imagination !

Par Fleurus
Chez Fleurus

|

Auteur

Fleurus

Editeur

Fleurus

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Jolis motifs gourmands

Fleurus

Paru le 05/09/2025

64 pages

Fleurus

8,99 €

9782215199212
