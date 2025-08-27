Maux de ventre chroniques, fatigue inexpliquée, troubles hormonaux, baisse de moral, infections à répétition... Et si votre corps essayait de vous parler ? Même en adoptant une alimentation équilibrée, parfois certains troubles persistent. Ce livre vous accompagne pour mieux comprendre vos besoins et utiliser les compléments alimentaires comme un véritable levier de santé, et non comme un simple effet de mode. Dans cet ouvrage, vous découvrirez : - Les bases d'une alimentation saine : apprenez à décoder les besoins de votre corps. - Ce que sont et ne sont pas les compléments alimentaires : faut-il en prendre ? Lesquels ? Quand ? Prenez connaissance de leur utilité réelle, leur mode d'action, les situations dans lesquelles ils peuvent faire la différence. - Comment relier vos symptômes à des besoins nutritionnels précis ? Grâce à des fiches claires et des conseils ciblés, faites le lien entre vos ressentis et d'éventuels déficits nutritionnels. - Des recommandations concrètes, fiables et applicables : découvrez les compléments alimentaires les plus adaptés à votre situation (efficacité, posologie, laboratoires recommandés, contre-indications).