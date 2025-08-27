Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Compléments alimentaires

Pauline Budynski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maux de ventre chroniques, fatigue inexpliquée, troubles hormonaux, baisse de moral, infections à répétition... Et si votre corps essayait de vous parler ? Même en adoptant une alimentation équilibrée, parfois certains troubles persistent. Ce livre vous accompagne pour mieux comprendre vos besoins et utiliser les compléments alimentaires comme un véritable levier de santé, et non comme un simple effet de mode. Dans cet ouvrage, vous découvrirez : - Les bases d'une alimentation saine : apprenez à décoder les besoins de votre corps. - Ce que sont et ne sont pas les compléments alimentaires : faut-il en prendre ? Lesquels ? Quand ? Prenez connaissance de leur utilité réelle, leur mode d'action, les situations dans lesquelles ils peuvent faire la différence. - Comment relier vos symptômes à des besoins nutritionnels précis ? Grâce à des fiches claires et des conseils ciblés, faites le lien entre vos ressentis et d'éventuels déficits nutritionnels. - Des recommandations concrètes, fiables et applicables : découvrez les compléments alimentaires les plus adaptés à votre situation (efficacité, posologie, laboratoires recommandés, contre-indications).

Par Pauline Budynski
Chez Larousse

|

Auteur

Pauline Budynski

Editeur

Larousse

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Compléments alimentaires par Pauline Budynski

Commenter ce livre

 

Compléments alimentaires

Pauline Budynski

Paru le 27/08/2025

313 pages

Larousse

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036077171
9782036077171
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.