Je crée mon thème astral

Line Pauvert, Laurence Luminastro

Et si vous pouviez mieux comprendre votre ciel de naissance tout en vous amusant ? Laurence Luminastro vous propose une méthode accessible et ludique pour décrypter votre thème astral pas à pas. Grâce à des explications claires et détaillées, ce livre vous guide dans l'exploration des 12 maisons astrologiques pour mieux vous connaître et vous épanouir à travers les astres. Vous pourrez ainsi compléter votre propre livret, le personnaliser avec 52 stickers et enfin vous approprier votre thème de manière unique. Avec : -Un livre de 128 pages pour comprendre votre thème astral. -Un livret de 16 pages à remplir pour en faire un véritable outil personnel. -52 stickers pour illustrer et donner vie à votre carte du ciel. Une approche interactive et enrichissante pour plonger dans l'astrologie et révéler votre potentiel !

Line Pauvert, Laurence Luminastro
Hachette

Line Pauvert, Laurence Luminastro

Hachette

Arts divinatoires

Je crée mon thème astral

Paru le 27/08/2025

128 pages

19,95 €

9782019328474
