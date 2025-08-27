Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La Dame Renard

Yangsze Choo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Neige est une renarde-esprit, capable de métamorphose. Elle pleure la disparition de son enfant et cherche un coupable, mais d'autres forces sont en jeu, d'autres esprits rôdent et ses secrets sont en dangers. Naviguant entre les mythes et les fausses pistes, elle mène une impossible enquête alors que les décès étranges s'accumulent et que la mémoire de son fabuleusement long passé l'envahit peu à peu. A la lisière de la fantasy et du réalisme magique, une évocation de ces figures magiques chinoises que sont les esprits-renards, capables de se transformer en êtres humains et de vivre incognito au milieu de nous, d'influencer nos actions et nos pensées.

Par Yangsze Choo
Chez Hachette

|

Auteur

Yangsze Choo

Editeur

Hachette

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Dame Renard par Yangsze Choo

Commenter ce livre

 

La Dame Renard

Yangsze Choo

Paru le 27/08/2025

528 pages

Hachette

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017896135
9782017896135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.