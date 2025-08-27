La Dame Renard

Neige est une renarde-esprit, capable de métamorphose. Elle pleure la disparition de son enfant et cherche un coupable, mais d'autres forces sont en jeu, d'autres esprits rôdent et ses secrets sont en dangers. Naviguant entre les mythes et les fausses pistes, elle mène une impossible enquête alors que les décès étranges s'accumulent et que la mémoire de son fabuleusement long passé l'envahit peu à peu. A la lisière de la fantasy et du réalisme magique, une évocation de ces figures magiques chinoises que sont les esprits-renards, capables de se transformer en êtres humains et de vivre incognito au milieu de nous, d'influencer nos actions et nos pensées.