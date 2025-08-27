Inscription
Heartless

Elsie Silver

Son job d'été : nounou chez le père célibataire le plus grincheux (et le plus sexy) du monde... Cade se serait bien passé de recruter Willa pour garder son fils de cinq ans cet été, mais il n'a pas le choix. Toutes les autres candidates étaient plus insupportables les unes que les autres. Du haut de ses 25 ans, elle est d'accord pour lui rendre service, mais pas à n'importe quel prix, car Cade est un peu rude sur les bords, voire carrément désagréable. Malgré cela les cow-boys aux épaules larges et au langage grossier sont la kryptonite de cette citadine qui n'arrive plus à le quitter des yeux, alors comment lui résister... Notre arrangement dure deux mois... Mais mon coeur sait que c'est pour toujours.

Par Elsie Silver
Chez Hachette

|

Auteur

Elsie Silver

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Heartless

Elsie Silver

Paru le 27/08/2025

416 pages

Hachette

7,90 €

9782017348290
