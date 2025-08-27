Inscription
#Roman francophone

Hopeless

ActuaLitté
Ces fiançailles étaient censées n'être qu'une illusion... Et pourtant, la voilà éperdument amoureuse de son faux fiancé. Héros militaire au passé tourmenté, Beau Eaton est adulé partout où il passe. A 35 ans, il ne supporte plus les questions incessantes de sa famille sur sa vie sentimentale, et décide d'y mettre fin après un bref échange avec Bailey, une jeune serveuse à la situation compliquée. Une idée folle germe dans son esprit : et s'ils se fiançaient pour de faux ? Pour Bailey Jansen, cette proposition tombe à point nommé. Fille d'une mère absente et d'un père mêlé à des affaires illégales, elle a toujours dû se battre pour s'en sortir. Se lier à Beau lui offre une chance unique de redorer sa réputation et de reprendre sa vie en main. Leur plan est simple : se fiancer, profiter des avantages... puis rompre avant le mariage. Mais lorsqu'ils sont seuls, les limites avec la réalité s'estompent... Et bientôt, ce qui n'aurait dû être qu'un mensonge devient leur plus grande vérité.

Auteur

Editeur

Genre

Romance sexy

Hopeless

Elsie Silver trad. Anaïs Goacolou

Paru le 27/08/2025

450 pages

19,00 €

9782017335160
