Nos plus belles années

Clara Héraut

Jade et Ambre entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre les plus belles années, ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent, chacune à sa façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo. Il est beau, charmant, et populaire. Il va surtout se révéler dangereux.

Par Clara Héraut
Chez Hachette

|

Auteur

Clara Héraut

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Nos plus belles années

Clara Héraut

Paru le 27/08/2025

432 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017333753
