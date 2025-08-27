Nos plus belles années

Jade et Ambre entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre les plus belles années, ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent, chacune à sa façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo. Il est beau, charmant, et populaire. Il va surtout se révéler dangereux.