Amsterdam

Le Routard

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Pédaler le long des canaux. Visiter la maison d'Anne Frank. S'arrêter dans un "café brun" . S'éblouir devant l'oeuvre de Van Gogh. Admirer les trésors du Rijksmuseum. Goûter au charme de Delft. Découvrir Rotterdam, 4e port du monde. Voici la promesse d'Amsterdam et de ses environs ! Dans Le Routard Amsterdam, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (sillonner les bords des grands canaux à vélo, se régaler d'un hareng doux au comptoir d'un kios...), des visites (se balader dans le quartier du Jordaan, tressaillir d'émotion en visitant la maison d'Anne Frank...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et 1 plans détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Amsterdam hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Pays-Bas

Amsterdam

Le Routard

Paru le 27/08/2025

272 pages

Hachette

10,95 €

9782017323723
© Notice établie par ORB
