Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Nintendo dans le rétro

David Choquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'âge d'or de Nintendo dans cet ouvrage richement illustré qui plonge dans les années 80 et 90, périodes révolutionnaires pour l'icône du jeu vidéo. A travers des illustrations captivantes et des analyses détaillées, le livre retrace l'évolution de Nintendo, depuis le lancement de la NES jusqu'à la Game Boy et la Super Nintendo, en mettant en lumière des titres légendaires comme "Super Mario Bros", "The Legend of Zelda", et "Pokémon". Chaque page est un hommage aux graphismes pixelisés et aux mélodies entrainantes qui ont capturé l'imagination de millions de joueurs à travers le monde. Ce livre est indispensable pour les fans de rétrogaming et ceux intéressés par l'histoire du divertissement numérique

Par David Choquet
Chez L'écran fantastique collections

|

Auteur

David Choquet

Editeur

L'écran fantastique collections

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nintendo dans le rétro par David Choquet

Commenter ce livre

 

Nintendo dans le rétro

David Choquet

Paru le 05/09/2025

278 pages

L'écran fantastique collections

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096794300
9791096794300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.