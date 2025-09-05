Nintendo dans le rétro

Découvrez l'âge d'or de Nintendo dans cet ouvrage richement illustré qui plonge dans les années 80 et 90, périodes révolutionnaires pour l'icône du jeu vidéo. A travers des illustrations captivantes et des analyses détaillées, le livre retrace l'évolution de Nintendo, depuis le lancement de la NES jusqu'à la Game Boy et la Super Nintendo, en mettant en lumière des titres légendaires comme "Super Mario Bros", "The Legend of Zelda", et "Pokémon". Chaque page est un hommage aux graphismes pixelisés et aux mélodies entrainantes qui ont capturé l'imagination de millions de joueurs à travers le monde. Ce livre est indispensable pour les fans de rétrogaming et ceux intéressés par l'histoire du divertissement numérique