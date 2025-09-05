Inscription
#Roman francophone

Archipels

Hélène Gaudy

Un voyage intime dans lequel l'autrice dresse, dans une langue poétique d'une rare élégance, un portrait touchant et sensible de son père. Il a fallu que son esprit vogue jusqu'à l'Isle de Jean-Charles pour qu'elle se retrouve enfin face à son père. Qui est cet homme à la présence tranquille, à la parole rare, qui se dit sans mémoire ?? Pour le découvrir, elle arpente l'atelier où il a amassé toutes sortes de curiosités. Derrière l'accumulateur compulsif, l'archiviste des vies des autres, se révèlent l'homme enfant marqué par la guerre, l'artiste engagé et secret. A travers cette géographie intime, Hélène Gaudy explore ce qui se transmet en silence, offrant à son père l'espoir d'un lieu insubmersible - et aux lecteurs, un texte sensible d'une grande beauté. "Sur chaque île se cache un trésor : l'écriture ondoyante d'Hélène Gaudy en est un". Le Nouvel Obs Née en 1979, Hélène Gaudy a étudié à l'Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Autrice de plusieurs romans, elle a également publié des ouvrages pour la jeunesse et des livres d'art. Archipels a été finaliste du prix Goncourt 2024 et sélectionné pour le prix Femina, le prix du livre Inter et le prix des étudiants France Culture.

Par Hélène Gaudy
Chez Points

|

Auteur

Hélène Gaudy

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Archipels

Hélène Gaudy

Paru le 05/09/2025

256 pages

Points

9,30 €

