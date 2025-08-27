Stitch est le meilleur

Une histoire de Stitch, dans un album silhouetté, pour encore plus d'émerveillement ! - Une histoire amusante dans un grand format tout-carton en forme de Stitch, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. - Une maquette épurée et moderne, avec un texte court et simple. Résumé : A la plage, le petit extraterrestre maladroit enchaîne les bêtises. Jusqu'à ce qu'un concours de châteaux de sable commence... et lui donne l'occasion de montrer tous ses talents ! Dès 3 ans.