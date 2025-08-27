Le serment du Haut Kâhl

Le coeur galactique est assiégé de tempêtes warp d'une fureur que les Ligues de Votann n'ont pas connue depuis dix millénaires. Avec non seulement l'Imperium de l'Humanité mais aussi les pouvoirs du warp empiétant de plus en plus sur le territoire Cognat, la guerre règne en maître dans les étoiles. Myrtun Dammergot est la Maîtresse de Prospection pour les Pionniers Hernkog de la Cognation de la Forge Stellaire Eternelle. Exploitant ce conflit sans fin dans une vie d'aventure, elle se sent dans son élément, sans le fardeau indésirable de la responsabilité. Toutefois, lorsqu'un messager des Tenances de sa Cognation amène des nouvelles qui bouleversent tout ce qu'elle pensait savoir, responsabilité, défi et opportunité se présentent. Myrtun et ses compagnons sont plongés dans une entreprise qui dépasse leurs attentes les plus folles, et se retrouvent opposés à un ennemi ancien et mortel, qui protège une récompense mystérieuse mais magnifique.