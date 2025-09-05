Inscription
#Polar

La Honte

Claire Saint-Germain, Arttu Tuominen

ActuaLitté
Sur Internet, personne n'est vraiment qui il prétend être... A Pori, petite station balnéaire de la côte Finlandaise, Linda Toivonen - de la brigade criminelle - enquête sur la disparition d'une adolescente de treize ans, Laura. Sur l'ordinateur de la jeune fille, la police découvre des discussions avec des hommes plus âgés. Un profil en particulier attire leur attention : un certain Peter Pan . Quand le corps de Laura est retrouvé sur la berge d'une rivière, pris dans un piège à lamproie, l'affaire bascule. Linda découvre d'inquiétantes similitudes avec d'autres disparitions à travers la Finlande. Sont-elles liées au même prédateur ? Confrontée à son propre passé et les abus qu'elle a elle-même subis, Linda réalise que sa fille, une adolescente, a le profil des victimes. Dans La Honte , Arttu Tuominen dissèque à nouveau les dysfonctionnements de la société finlandaise, interrogeant les dangers qui guettent les adolescents à l'ère numérique. Chemin faisant, il tisse une toile complexe où se mêlent enquête policière et drame familial.

Par Claire Saint-Germain, Arttu Tuominen
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Claire Saint-Germain, Arttu Tuominen

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans policiers

La Honte

Arttu Tuominen trad. Claire Saint-Germain

Paru le 05/09/2025

448 pages

Editions de la Martinière

22,00 €

9791040120599
