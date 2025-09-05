Chefs-d'oeuvre de l'art

Partez à la découverte des plus grands chefs- d'oeuvre du patrimoine artistique mondial. De l'allégorie du printemps de Botticelli à la liberté guidant le peuple de Delacroix, de la nuit étoilée de Van Gogh à la muse endormie de Brancusi, observez de page en page les témoignages les plus éminents de la production artistique à travers les siècles, de l'Egypte ancienne à l'Amérique d'Andy Warhol. Aux reproductions de haut niveau, rehaussant la beauté de ces chefs-d'oeuvre, sont ajoutés des textes qui, tout en conciliant valeur scientifique et facilité d'accès au plus grand nombre, présentent les oeuvres et les replacent dans leur courant artistique. Un livre superbe qui fera le bonheur de tous les amateurs d'art !