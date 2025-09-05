Inscription
#Beaux livres

Chefs-d'oeuvre de l'art

Lucia Gasparini, Serena Marabelli

ActuaLitté
Partez à la découverte des plus grands chefs- d'oeuvre du patrimoine artistique mondial. De l'allégorie du printemps de Botticelli à la liberté guidant le peuple de Delacroix, de la nuit étoilée de Van Gogh à la muse endormie de Brancusi, observez de page en page les témoignages les plus éminents de la production artistique à travers les siècles, de l'Egypte ancienne à l'Amérique d'Andy Warhol. Aux reproductions de haut niveau, rehaussant la beauté de ces chefs-d'oeuvre, sont ajoutés des textes qui, tout en conciliant valeur scientifique et facilité d'accès au plus grand nombre, présentent les oeuvres et les replacent dans leur courant artistique. Un livre superbe qui fera le bonheur de tous les amateurs d'art !

Par Lucia Gasparini, Serena Marabelli
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Lucia Gasparini, Serena Marabelli

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Histoire de l'art

Chefs-d'oeuvre de l'art

Lucia Gasparini, Serena Marabelli

Paru le 05/09/2025

176 pages

Editions de l'Imprévu

26,95 €

ActuaLitté
9791029511004
© Notice établie par ORB
