Yves Saint-Laurent

Dan Jones, Sandra Suy

ActuaLitté
Qui est l'homme qui se cache derrière ses illustres lunettes à monture épaisse ? C'est ce que se propose de nous faire découvrir cet ouvrage élégamment illustré. On y découvre toutes les facettes d'Yves Saint-Laurent : la maison, l'homme, les créations, la marque. A travers une présentation détaillée et illustrée de ses pièces les plus emblématiques, l'auteur revient sur le cheminement de l'artiste, la réception de ses créations par le public et le monde de la mode, tantôt choqué tantôt admiratif. Agrémenté de délicates illustrations, ce beau livre revient sur l'évolution de l'enseigne Yves Saint-Laurent, des débuts du célèbre styliste dans les années 50 - qui a révolutionné l'industrie de la mode en proposant aux femmes de nouvelles silhouettes et de nouvelles matières, plus androgynes et sensuelles - aux créations plus récentes de la maison. Pour le plus grand plaisir des yeux, défilent au fil des pages des tenues iconiques, telles que la robe de mariée en tricot ou la robe Mondrian, mais aussi des parfums imaginés par le styliste, et même les jardins Majorelle à Marrakech où Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé ont vécu.

Yves Saint-Laurent

Dan Jones, Sandra Suy

Paru le 05/09/2025

176 pages

Editions de l'Imprévu

21,00 €

9791029510991
