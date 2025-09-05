Inscription
Incorporer

Anne-Laure Sahy

ActuaLitté
Ce volume aborde la dramaturgie en danse contemporaine en en faisant varier les perspectives, les registres d'application, les modes et les formes d'intervention à travers quinze contributions. Quinze contributions qui sont à chaque fois une "prise de corps" différente, une écriture et un dispositif qui recréent la scène collaborative, ses dialogues et ses pratiques de l'invention. Dans cet espace s'exposent les virtualités théoriques de la dramaturgie, mais également des manières d'être et de faire ensemble qui, par analogie, dessinent autant de pistes exploratoires pour repenser les relations entre les humains et, plus loin, entre les humains et leurs milieux. Avec les contributions de Selina Beghetto, Guy Cools, Mona De Weerdt, Riccardo Fazi, The Field, Monica Gillette, Merel Heering, Alex Hennig, Nidea Henriques, Yohayna Hernández, Johanna Hilari, Mylène Lauzon, Mariela Nestora, Anne-Laure Sahy, Adina Secretan, Elise Simonet, Gregory Stauffer, Dragos Tara et Bella Waru

Anne-Laure Sahy
Métis Presses

Anne-Laure Sahy

Métis Presses

Histoire de la danse

Incorporer

Anne-Laure Sahy

Paru le 05/09/2025

208 pages

Métis Presses

26,00 €

ActuaLitté
9782940711635
