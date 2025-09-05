Incorporer

Ce volume aborde la dramaturgie en danse contemporaine en en faisant varier les perspectives, les registres d'application, les modes et les formes d'intervention à travers quinze contributions. Quinze contributions qui sont à chaque fois une "prise de corps" différente, une écriture et un dispositif qui recréent la scène collaborative, ses dialogues et ses pratiques de l'invention. Dans cet espace s'exposent les virtualités théoriques de la dramaturgie, mais également des manières d'être et de faire ensemble qui, par analogie, dessinent autant de pistes exploratoires pour repenser les relations entre les humains et, plus loin, entre les humains et leurs milieux. Avec les contributions de Selina Beghetto, Guy Cools, Mona De Weerdt, Riccardo Fazi, The Field, Monica Gillette, Merel Heering, Alex Hennig, Nidea Henriques, Yohayna Hernández, Johanna Hilari, Mylène Lauzon, Mariela Nestora, Anne-Laure Sahy, Adina Secretan, Elise Simonet, Gregory Stauffer, Dragos Tara et Bella Waru