Démocratie

Francis Dupuis-Déri

Toutes les forces politiques se réclament aujourd'hui du mot "démocratie" . Or l'étude des discours des "pères fondateurs" des prétendues "démocraties" modernes aux Etats-Unis et en France révèle que ces derniers s'opposaient à un régime où le peuple se gouverne seul, et associaient cette idée au chaos et à la tyrannie des pauvres. Comment expliquer que le régime électoral actuel soit perçu comme l'ultime modèle "démocratique" , alors qu'il a été fondé par des antidémocrates déclarés ? Après avoir puisé dans diverses sources du passé, l'auteur dévoile ici une étonnante aventure politique où s'affrontent des personnalités et des forces politiques qui cherchent à contrôler les institutions des régimes fondés à la fin du XVIIIe siècle. Deux siècles plus tard, alors que la planète entière semble penser que "démocratie" est synonyme de "régime électoral" , toute expérience d'un véritable pouvoir populaire se heurte toujours au mépris des élites. Paru en 2013, ce livre est devenu un ouvrage de référence dans le champ de plus en plus vaste de l'histoire critique de la démocratie.

Par Francis Dupuis-Déri
Chez Lux Editeur

|

Auteur

Francis Dupuis-Déri

Editeur

Lux Editeur

Genre

Histoire des idées politiques

Démocratie

Francis Dupuis-Déri

Paru le 05/09/2025

352 pages

Lux Editeur

12,00 €

9782898332173
© Notice établie par ORB
