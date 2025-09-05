Inscription
Gaza, O ma joie

Hend Jouda, Henri Jules Julien, Mireille Mikhaïl

La poésie portée par des voix féminines dans le monde arabe d'aujourd'hui est bien vivante, elle répond à un urgent besoin d'expression. Sans surprise, l'univers de Hend Jouda est traversé par l'effroyable terreur de la guerre, l'incertitude et la précarité. Ses poèmes sont néanmoins habités par l'espoir d'une renaissance, par l'arrivée d'un cycle nouveau. Les mots découpent un espace dans l'espace, ils fragmentent le quotidien. Ce recueil est constitué d'éléments à la fois intimes et universels. Anecdotes et sensations se suffisent à elles-mêmes et forment un monde en soi, lui permettent de survivre. Au-delà des conflits politiques, Hend Jouda répète après tant d'autres que la poésie "constitue un exercice d'initiation lucide à une condition fatalement limitée. Elle connaît la coupure, la distance, le leurre et l'étrangeté. Elle atteint à l'unité sans jamais oublier la séparation. Elle a nettoyé ses plaies et enterré ses morts sans en perdre mémoire. Elle ouvre la voie d'une parole et d'une existence plus denses. Elle déjoue les pièges de l'enfermement. Elle suspend un lien à une voix. Elle se penche " à la fenêtre du monde ". Elle entraîne avec elle "plus d'un être vivant". Elle sait l'informulé, et c'est pourquoi elle parle".

Chez Héros-Limite

Auteur

Hend Jouda, Henri Jules Julien, Mireille Mikhaïl

Editeur

Héros-Limite

Genre

Poésie

Gaza, O ma joie

Hend Jouda trad. Henri Jules Julien, Mireille Mikhaïl

Paru le 05/09/2025

96 pages

Héros-Limite

16,00 €

