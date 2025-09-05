L'oeuvre poétique de François Rannou s'impose comme une oeuvre exigeante explorant plusieurs domaines de l'expérience de la vie. Ce temps nôtre écru questionne un monde bouleversé, fluctuant, où l'Homme, en guerre perpétuelle contre ce qui fonde son humanité et son lieu (son habitation), peine à être, parfois, une conscience éveillée. Peut- on imaginer que le poème puisse donner corps à cette inquiétude, à cette nécessaire espérance teintée de cruelle lucidité ? Pour arriver à ce point de bascule, le livre est construit en 33 moments - comme le nombre de vertèbres de l'être humain, c'est dire le désir par la poésie de se tenir toujours debout. On avance dans cet ouvrage par facettes successives, faisant parfois remonter du puits de notre histoire des indices de notre présent, l'éclairant comme une lumière qui viendrait de derrière les mots, en projetant leur ombre fraîche