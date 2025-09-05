Les Mousquetaires du Roi, des héros de chair et d'épées

Si le doute persistait encore : oui, d'Artagnan et les Mousquetaires du roi ont réellement existé ! Trop longtemps laissée dans l'oubli, l'histoire des vrais Mousquetaires met en lumière autant le fonctionnement d'une troupe d'élite sous l'Ancien Régime que les fondements du mythe culturel créé par Alexandre Dumas en 1844. Les deux compagnies de Mousquetaires du roi appartenaient aux unités de la garde rapprochée du souverain, dénommée Maison militaire du roi sous Louis XIV. En 1634, le roi se fit capitaine en titre du corps, déléguant le commandement à un capitaine-lieutenant, une décision qui témoignait d'un insigne honneur et de son affection particulière envers ses Mousquetaires, une proximité particulière qui se perpétua sous Louis XIV. Louis XIV fit des troupes de sa Maison des unités d'élite et leur assigna un service de guerre : dès lors, les Mousquetaires participèrent à toutes les guerres et s'y forgèrent leur réputation. Ils portaient partout la marque de la puissance royale et furent ainsi régulièrement utilisés dans le cadre de missions délicates pour réprimer des soulèvements intérieurs ou arrêter des personnages influents, constituant une police politique royale. Tout dans leur fonctionnement, leur quotidien et leurs missions témoignait de leurs particularités : les Mousquetaires furent parmi les premiers des armées françaises à recevoir un uniforme ou à être logés dans des casernes ; ils offraient en outre un mode de combat polyvalent qui préfigurait les unités commandos. Tour à tour unité d'élite, outil de puissance et de gloire du souverain ou agents de l'arbitraire royal, les Mousquetaires se forgèrent une réputation de leur vivant et qui ne fit que servir l'imagination du romancier. Ce livre tend ainsi à esquisser le portrait des vrais Mousquetaires du roi.