L'enfant en moi Tome 8

Chez Sachi, on se prépare petit à petit à l'arrivée du bébé tandis que chez Takara, les relations restent toujours aussi tendues. Quand Sachi se rend chez la mère de son petit ami pour lui donner une lettre, celle-ci lui répond avec un sourire que son rôle de mère est terminé. Quelques jours plus tard, pour son anniversaire, Takara tend un formulaire d'enregistrement de mariage à Sachi en lui disant que ce qu'il aimerait, comme cadeau, c'est son nom. Sachi, elle, annonce à Takara qu'elle aimerait qu'ils se penchent sur le prénom de leur petite fille. Les liens entre eux se resserrent. En même temps, Sachi discute beaucoup avec une jeune fille qu'elle a connue sur les réseaux sociaux, qui est aussi très jeune et enceinte. Sachi est persuadée que cette fille est la seule personne à qui elle peut absolument tout confier sans crainte...