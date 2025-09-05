Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

L'enfant en moi Tome 8

Mamoru Aoi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chez Sachi, on se prépare petit à petit à l'arrivée du bébé tandis que chez Takara, les relations restent toujours aussi tendues. Quand Sachi se rend chez la mère de son petit ami pour lui donner une lettre, celle-ci lui répond avec un sourire que son rôle de mère est terminé. Quelques jours plus tard, pour son anniversaire, Takara tend un formulaire d'enregistrement de mariage à Sachi en lui disant que ce qu'il aimerait, comme cadeau, c'est son nom. Sachi, elle, annonce à Takara qu'elle aimerait qu'ils se penchent sur le prénom de leur petite fille. Les liens entre eux se resserrent. En même temps, Sachi discute beaucoup avec une jeune fille qu'elle a connue sur les réseaux sociaux, qui est aussi très jeune et enceinte. Sachi est persuadée que cette fille est la seule personne à qui elle peut absolument tout confier sans crainte...

Par Mamoru Aoi
Chez Dargaud

|

Auteur

Mamoru Aoi

Editeur

Dargaud

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'enfant en moi Tome 8 par Mamoru Aoi

Commenter ce livre

 

L'enfant en moi Tome 8

Mamoru Aoi

Paru le 05/09/2025

176 pages

Dargaud

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505133575
9782505133575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.