Pfft!

Jean-Baptiste Coursaud, Sindre Goksøyr

Le héros de notre histoire est un canard à barbe qui se prénomme Noël, et on vous l'annonce tout de suite, ce n'est pas un cadeau ! Eternel insatisfait, Noël est un aigri de la vie qui passe son temps à râler contre tout ce qu'il peut. Contre la hausse des prix dans les supermarchés, contre les automobilistes, contre la police, contre sa femme qui reste scotchée toute la journée devant la télé... Il ne supporte plus rien ni personne. Lors d'un week-end dans un chalet à la montagne entre amis, il explose en plein dîner et quitte la table, furieux, pour aller se coucher. Mais dans le lit, il se fait un tour de rein qui le paralyse de douleur. Il est emmené aux urgences où il doit immédiatement subir une intervention chirurgicale. Sous l'effet de l'anesthésie générale, Noël voit défiler des souvenirs d'enfance. Dans ces flashbacks, notre ignoble misanthrope troque sa barbe de ZZ Top pour une coupe au bol et devient un innocent petit canard victime de harcèlement scolaire et de l'éducation stricte d'une mère toxique qui va faire la découverte précoce de sa sexualité avec une petite voisine très entreprenante. Par ces épisodes troublants racontés avec humour, l'auteur norvégien Sindre Goksoyr redonne un peu d'humanité à ce personnage exécrable dont on comprend mieux la colère de vivre. Le soupir d'exaspération du titre PFFT ! se transforme alors en cri du coeur qui tente de panser les traumatismes du passé.

Par Jean-Baptiste Coursaud, Sindre Goksøyr
Chez Misma Editions

Auteur

Jean-Baptiste Coursaud, Sindre Goksøyr

Editeur

Misma Editions

Genre

Humour

Pfft!

Sindre Goksøyr trad. Jean-Baptiste Coursaud

Paru le 03/10/2025

208 pages

Misma Editions

26,00 €

9782494740181
