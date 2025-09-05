Inscription
#Essais

Contre-histoire de l'humanitaire

ActuaLitté
Longtemps considéré comme l'expression la plus noble de la solidarité, le secteur humanitaire bénéficie d'une aura morale rarement questionnée. Pourtant, derrière les récits de dévouement, se déploie une histoire bien plus ambivalente. S'appuyant sur une riche documentation et plus de vingt-cinq ans d'expérience de terrain, Bertrand Bréqueville déconstruit les grands mythes de l'humanitaire. Il montre comment celui-ci, loin d'être neutre, s'est façonné dans l'ombre des guerres, des empires coloniaux, de la guerre froide puis du néolibéralisme. Cette contre-histoire interroge les racines et les contradictions d'un système désormais au coeur des relations internationales et des logiques de pouvoir, et offre un éclairage essentiel sur la manière dont l'aide humanitaire est devenue un véritable marché, structuré par des rapports de force et des logiques de financement. Un essai lucide et salutaire, qui n'attaque pas l'humanitaire en bloc, mais en interroge les logiques profondes pour mieux penser ce qu'aider veut réellement dire.

Auteur

Bertrand Bréqueville

Editeur

Genre

Aide humanitaire

Paru le 05/09/2025

296 pages

Editions Critiques

20,00 €

9782487232105
© Notice établie par ORB
