Nolan Arindel et l'Urne de Thanas

Le jour de ses treize ans, la vie de Nolan Arindel bascule. Des phénomènes inexplicables le propulsent dans un monde qu'il n'aurait jamais cru réel : celui d'êtres dôtés de magie et de créatures fantastiques. Là-bas, dans un royaume secret de l'Arche Hope, Nolan découvre qu'il est l'héritier d'un secret ancien, lié à de puissants sorciens, à un sceau de naissance unique... et à une histoire que beaucoup auraient préféré oublier. Pour comprendre qui il est, Nolan devra traverser des épreuves, affronter ses doutes... et réveiller la magie qui sommeille en lui. Une mystérieuse prophétie et un garçon prêt à tout pour découvrir la vérité sur lui-même. Le premier tome d'une saga magique et palpitante !