Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Trois siècles d'amour

Eva Kavian

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La recherche d'un temps à soi Comment continuer à écrire en étant mère ? Quand on manque d'un temps à soi ? Peut-on faire taire le désir, celui d'être femme, celui de créer ? La narratrice, écrivaine et mère, part pour des vacances en famille. L'idée même d'écrire un livre lui était alors devenue étrangère. Il semble d'ailleurs impossible de trouver du papier, monopolisé par les enfants du monde, qui griffonnent à longueur de journée. Quand ils s'endorment enfin, la narratrice récupère les feuilles éparpillées et les empile. Cette pile grandit tellement qu'elle en devient un arbre et soudain, entre les branches, apparaît un homme... Une fable contemporaine Trois siècles d'amour est un roman aux allures de conte, porté par une langue métaphorique. Avec sensualité et sensibilité, Eva Kavian tisse un texte sur l'identité, la liberté et l'épanouissement d'une femme qui cherche l'amour et comprend que le seul véritable amour est celui qui laisse l'autre se déployer, le renvoie à lui-même et à ce qui lui est essentiel.

Par Eva Kavian
Chez La contre allée

|

Auteur

Eva Kavian

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trois siècles d'amour par Eva Kavian

Commenter ce livre

 

Trois siècles d'amour

Eva Kavian

Paru le 05/09/2025

160 pages

La contre allée

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376651765
9782376651765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.