La recherche d'un temps à soi Comment continuer à écrire en étant mère ? Quand on manque d'un temps à soi ? Peut-on faire taire le désir, celui d'être femme, celui de créer ? La narratrice, écrivaine et mère, part pour des vacances en famille. L'idée même d'écrire un livre lui était alors devenue étrangère. Il semble d'ailleurs impossible de trouver du papier, monopolisé par les enfants du monde, qui griffonnent à longueur de journée. Quand ils s'endorment enfin, la narratrice récupère les feuilles éparpillées et les empile. Cette pile grandit tellement qu'elle en devient un arbre et soudain, entre les branches, apparaît un homme... Une fable contemporaine Trois siècles d'amour est un roman aux allures de conte, porté par une langue métaphorique. Avec sensualité et sensibilité, Eva Kavian tisse un texte sur l'identité, la liberté et l'épanouissement d'une femme qui cherche l'amour et comprend que le seul véritable amour est celui qui laisse l'autre se déployer, le renvoie à lui-même et à ce qui lui est essentiel.