Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Summertime sadness

Claire Dust

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle se laisse envahir par ses peurs. Il veut l 'aider à les affronter. Le temps d'un été, Lake Hamilton garde Vitamine, la chienne de la famille Wilson, dans leur demeure à Clearwater Beach. Une maison au bord de plage, un toutou aimant, et sa meilleure amie, la solitude... Des vacances de rêve ! Mais son calme est très vite interrompu par l'arrivée du fils, North Wilson, le meilleur ami de son grand frère, avec qui elle doit bientôt cohabiter. North revient dans sa maison, face à l'océan, pour se retrouver. Cependant, il ne s'attendait pas à y revoir Lake pour qui il craque depuis toujours... Elle n'a plus rien de l'adolescente solaire qu'il a laissée il y a quatre ans. Paralysée par ses peurs, elle rejette tout être humain qui l'approche. A moins qu'il l'aide à les dépasser ? Ils ont un été. Un été pour peser le pour et le contre ; pour vaincre leurs angoisses ; pour choisir entre sauter à pieds joints dans l'eau ou regarder les autres réaliser leurs rêves.

Par Claire Dust
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Claire Dust

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Summertime sadness par Claire Dust

Commenter ce livre

 

Summertime sadness

Claire Dust

Paru le 05/09/2025

348 pages

Butterfly éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376524465
9782376524465
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.