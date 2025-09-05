Summertime sadness

Elle se laisse envahir par ses peurs. Il veut l 'aider à les affronter. Le temps d'un été, Lake Hamilton garde Vitamine, la chienne de la famille Wilson, dans leur demeure à Clearwater Beach. Une maison au bord de plage, un toutou aimant, et sa meilleure amie, la solitude... Des vacances de rêve ! Mais son calme est très vite interrompu par l'arrivée du fils, North Wilson, le meilleur ami de son grand frère, avec qui elle doit bientôt cohabiter. North revient dans sa maison, face à l'océan, pour se retrouver. Cependant, il ne s'attendait pas à y revoir Lake pour qui il craque depuis toujours... Elle n'a plus rien de l'adolescente solaire qu'il a laissée il y a quatre ans. Paralysée par ses peurs, elle rejette tout être humain qui l'approche. A moins qu'il l'aide à les dépasser ? Ils ont un été. Un été pour peser le pour et le contre ; pour vaincre leurs angoisses ; pour choisir entre sauter à pieds joints dans l'eau ou regarder les autres réaliser leurs rêves.