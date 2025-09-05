Dans la parfaite petite banlieue d'Oak Creek, au Texas, il fait bon vivre. Quand on est blanc. Les Maxwell sont la seule famille noire à vivre dans ce quartier modèle. A leur emménagement, ils ressentent très vite l'hostilité de leurs voisins, mais aussi celle de leur propre maison. Entre cauchemars et fantômes, les enfants Maxwell, Ezri, Eve et Emmanuelle, vivent une enfance teintée d'horreur auprès d'un père absent et d'une mère tyrannique, et s'empressent de fuir dès leur passage à l'âge adulte. Quand, des années plus tard, Ezri est sans nouvelles de ses parents, iel se décide à revenir dans cette maison hantée pour se confronter à leur passé. A la fois doux, terrifiant et imprévisible, Model Home apporte une dimension nouvelle au genre de l'horreur. Dans la même veine que le film Get Out, Rivers Solomon dévoile une vision sombre et intime du racisme aux Etats-Unis et confronte la puissance des blessures infligées au sein des familles. "Un de mes romans de maison hantée préférés ! Avec en bonus un propos très radical sur la question raciale". - Stephen King "Il y a des auteurs qui nous aident à devenir des meilleurs écrivains. C'est le cas de Rivers Solomon. MODEL HOME est perturbant, exquis. Glaçant de bout en bout, à tous les niveaux". - Tananarive Due