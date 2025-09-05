Inscription
#Essais

Mathématiques financières

Pierre Devolder, Francis Vaguener, Mathilde Fox

Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa clarté et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Parmi les sujets couverts : - Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. - Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. - Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions, des options et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : - Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. - Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. - De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. - Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Un manuel clair et actualisé, précis d'un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes. + Dans cette 4e édition Un nouveau chapitre sur les modèles stochastiques de taux d'intérêt : - pour comprendre la logique de modélisation des taux en univers incertain - pour pouvoir utiliser quelques modèles classiques

Par Pierre Devolder, Francis Vaguener, Mathilde Fox
Chez Pearson France

Auteur

Pierre Devolder, Francis Vaguener, Mathilde Fox

Editeur

Pearson France

Genre

Mathématiques financières

1

Mathématiques financières

Pierre Devolder, Francis Vaguener, Mathilde Fox

Paru le 05/09/2025

467 pages

Pearson France

35,00 €

9782326003460
