Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa clarté et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Parmi les sujets couverts : - Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. - Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. - Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions, des options et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : - Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. - Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. - De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. - Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Un manuel clair et actualisé, précis d'un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes. + Dans cette 4e édition Un nouveau chapitre sur les modèles stochastiques de taux d'intérêt : - pour comprendre la logique de modélisation des taux en univers incertain - pour pouvoir utiliser quelques modèles classiques