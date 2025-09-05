Inscription
#Album jeunesse

Toc ! Toc ! Toc ! Est-ce ici la fête ?

Sophie de Mullenheim, Kristina Kemenikova

ActuaLitté
Carton d'invitation en main, la fourmi se rend 12 rue des Bouleaux pour faire la fête. L'ours qui habite dans l'arbre lui assure qu'il n'a invité personne. Le renard qui vit dans l'armoire avoue n'attendre personne. Peut-être que c'est le blaireau dans la valise alors ? Ou le loir dans la guitare ? La fourmi rencontre tous les habitants dans des endroits insoupçonnés, mais elle est toujours confrontée à la même réponse : Il n'y a pas de fête ici. Pourtant, elle est sûre qu'il y en a une et elle compte bien la trouver ! Avec cet album à trous, les enfants ne sont pas au bout de leurs surprises !

Chez Fleurus

Auteur

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Paru le 05/09/2025

32 pages

15,95 €

9782215195832
