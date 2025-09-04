Les Odyssées

" Depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes accomplissent de grands exploits. Ces femmes et ces hommes ont fait notre monde, ils ont écrit notre histoire. Leurs aventures sont le trésor de l'humanité. " - ; Laure Grandbesançon 40 récits historiques extraordinaires, par l'autrice des Odyssées, le podcast jeunesse incontournable de France Inter. Des figures emblématiques : Cléopâtre, Léonard de Vinci, Napoléon, Jeanne d'Arc... Des épopées et découvertes : Marco Polo, le tombeau de Toutankhamon, Apollo 11... Des aventurières et aventuriers : Le samouraï Yasuke, Cartouche le roi des voleurs, l'aviatrice Amelia Earhart... Des énigmes et enquêtes : Le masque de fer, la traque d'Al Capone, la mystérieuse évasion d'Alcatraz... Des destinées scientifiques : Marie Curie, Alan Turing, Maurice et Katia Krafft... Un livre inspirant pour les enfants dès 10 ans.