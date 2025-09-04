Le trône lui revient. Rien ne l'empêchera de s'en emparer. Ambessa Medarda : guerrière, générale, matriarche. Elle inspire la crainte, et les Medarda ne tolèrent aucune rivalité dans leur quête de gloire. Forte de ses conquêtes et de ses sacrifices, elle a pénétré le royaume des morts et entrevu son destin : siéger sur le trône du vaste empire de Noxus. Mais avant d'y parvenir, elle doit d'abord devenir la cheffe de son propre clan. Son cousin et ancien confident, Ta'Fik, conteste sa légitimité à assumer un tel rôle. Il connaît les actes sanguinaires qui jalonnent le passé d'Ambessa et sait qu'il doit empêcher son ascension. Leur affrontement décidera de l'âme des Medarda. Toutefois, cette guerre ne se jouera pas uniquement sur le champ de bataille. Mel, la fille d'Ambessa, possède un talent inégalé pour gagner les coeurs. Même si sa mère ne voit en elle qu'une enfant dépourvue de l'instinct des guerriers, la jeune femme est convaincue qu'elle peut devenir une vraie meneuse, si on lui en laisse le temps. Trahie par les siens, assaillie de toutes parts, menacée par des forces occultes, chaque jour durant lequel Ambessa doit survivre est plus dangereux que le précédent. Mais la générale ne pliera pas. Si le monde doit brûler pour qu'elle obtienne ce qui lui revient, alors qu'il brûle.