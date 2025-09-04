Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! La disparition soudaine de Mao Mao met les nerfs de Jinshi à rude épreuve... Il se lance alors sur ses traces, avec la précieuse aide de Luomen. Il découvre que ce n'est pas la seule personne à s'être volatilisée : Shisui et l'un des nouveaux eunuques manquent également à l'appel ! Les pas de l'intendant le mènent rapidement au pavillon de Grenat afin de rencontrer Lolan. Là, la situation prend un tour inattendu... Le jeune homme va devoir retrouver son sang-froid et utiliser toutes ses ressources pour récupérer Mao Mao ! Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour... Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-vous le courage de goûter à ses délices ?