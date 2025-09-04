Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Great Kaiju Gaea-Tima Tome 2

David Le Quéré, Kent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? Contre toute attente, le kaiju qui avait auparavant attaqué le village de Sukuba l'a cette fois protégé d'un nouveau monstre géant... avant de revenir à l'état de bille ! Surprise par la tournure des événements, Miyako récupère l'objet et découvre que Gaea-Tima la considère désormais comme sa mère. Pour le Funé, l'institut de recherche sur les monstres géants, la bête constitue un allié redoutable en cas d'éventuelles attaques... Tandis que le groupe tente de comprendre le lien étrange qui unit la jeune fille et la créature, un nouvel ennemi fait son apparition ! Gaea-Tima réussira-t-il à le vaincre ? Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !

Par David Le Quéré, Kent
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

David Le Quéré, Kent

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Great Kaiju Gaea-Tima Tome 2 par David Le Quéré, Kent

Commenter ce livre

 

Great Kaiju Gaea-Tima Tome 2

Kent trad. David Le Quéré

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032720172
9791032720172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.