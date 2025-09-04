Great Kaiju Gaea-Tima Tome 2

Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? Contre toute attente, le kaiju qui avait auparavant attaqué le village de Sukuba l'a cette fois protégé d'un nouveau monstre géant... avant de revenir à l'état de bille ! Surprise par la tournure des événements, Miyako récupère l'objet et découvre que Gaea-Tima la considère désormais comme sa mère. Pour le Funé, l'institut de recherche sur les monstres géants, la bête constitue un allié redoutable en cas d'éventuelles attaques... Tandis que le groupe tente de comprendre le lien étrange qui unit la jeune fille et la créature, un nouvel ennemi fait son apparition ! Gaea-Tima réussira-t-il à le vaincre ? Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !