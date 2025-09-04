Phantom Busters Tome 3

Un problème de spectre ? Oubliez SOS Fantômes, appelez les Phantom Busters ! En bonus limité au premier tirage : une carte à collectionner All Stars spéciale à l'effigie de Kaoru ! Mogari est enfin parvenu à monter le club des Phantom Busters... Les fantômes n'ont qu'à bien se tenir ! Seulement, pendant que l'héritier du clan Shishikuno tente de profiter de ses jeunes années, des membres de sa famille préparent son assassinat. Le jeune homme va donc devoir déjouer les pièges tendus par un certain Ren Shishikuno... Touché par la gentillesse du lycéen, Ren revoit néanmoins son jugement : il décide de rester à Kamakura pour garder un oeil sur lui et l'aider à dévorer un maximum de mauvais esprits ! La prochaine mission des chasseurs de fantômes les amène jusque dans un karaoké dont une des salles serait hantée... Spectres et autres esprits n'ont qu'à bien se tenir ! Entre deux cours, les Phantom Busters enchaînent actes de bravoure et gaffes d'amateurs... Occultisme, action et humour se bousculent dans ce titre totalement déjanté !