Le vrai visage du Moyen Age

Que la violence y ait régné sans partage, que les puissants y aient exercé une impitoyable domination sur les faibles, que la justice y ait été cruelle et expéditive, qu'une religion fanatique y ait régenté la vie des hommes, à peine tempérée par les superstitions les plus extravagantes, qu'on n'y ait eu que de très approximatives connaissances dans les domaines de la science, de la médecine ou de l'hygiène, qu'on y ait méprisé les femmes et méconnu tout ce qui était étranger aux frontières de l'Occident, pour la majorité d'entre nous, cela ne fait aucun doute : le Moyen Age, interminable parenthèse entre les accomplissements de l'Antiquité et les merveilles de la Renaissance, est le point de référence obligé lorsqu'on veut dénigrer les temps obscurs auxquels nous avons échappé pour accéder enfin à la modernité. Autant d'idées reçues que les plus grands spécialistes français de la question contestent avec force. Nous permettant d'aller, enfin, à la rencontre de cette période charnière dans l'histoire de l'Europe : le moment où elle s'est constituée, avec des formes de vie politique et sociale qui ont perduré jusqu'à nos jours. Un ouvrage collectif, où chaque historien a pris en charge un thème. On retrouve, entre autres : Philippe Contamine, Gabriel Martinez-Gros, Laurence Moulinier, Colette Beaune, Dominique Barthelémy.