Petit Emile

McSkyz

ActuaLitté
Le numéro 4 d' AFFAIRES CRIMINELLES accompagnera votre rentrée de septembre 2025. Frissons, mystères et émotions garantis dans cette revue richement illustrée. Affaires Criminelles est la revue trimestrielle de McSkyz, le spécialiste français du True Crime aux 2 millions d'abonnés sur Youtube. La revue vous faire revivre les faits divers ou les cold case qui ont horrifié ou ému la France. Elle vous permet aussi de découvrir d'incroyables histoires criminelles ayant pour cadre les Etats Unis. Les affaires vous sont racontées comme si vous les viviez en direct. Le numéro 4 d' Affaires Criminelles (tome 4) présente 18 affaires connues ou méconnues parmi lesquelles : Une grande enquête sur la disparition du Petit Emile : - Où en est vraiment l'enquête ? - Que pensent et que disent les habitants du Haut Vernet ? - Quels sont les hypothèses concernant la famille ? - Pourquoi cette affaire nous touche tant ? De grandes affaires qui ont marqué l'actualité : - La nouvelle affaire Bertrand Cantat - John Wayne Gracy, l'effroyable "Clown tueur" - L'affaire Unabomber - Christian Van Geloven, l'ogre des Pyrénées - L'étonnante affaire Dandonneau - les 45 ans de l'assassinat de John Lennon. Un dossier spécial : rapts et séquestrations - Natascha Kampusch, séquestrée 8 ans dans un réduit secret - Lydia Gouardo : 28 ans de sévices en tous genres - Sascha Buzmann, enlevé sous la fenètre de ses parents - Mystère à Rome : la disparition d'Emanuela Orlandi - La prise d'otage de Gladbeck De grands entretiens - Jean-Alphonse Richard et Justine Vignaux, les figures de l'émission L'heure du Crime sur RTL - Jean-Marc Bloch, un grand flic pas comme les autres Des affaires historiques - L'effroyable massacre de Pantin en 1869 - L' affaire du Pont Saint Esprit en 1951 Dans Affaires Criminelles numéro 4 toute les histoires sont vraies... Rien n'est inventé, hélas... Pour chaque affaire, vous découvrez le déroulement des faits, l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats qui ont animé le procès, les avancées de la criminologie. La revue est ultra documentée, très illustrée, concue et écrite par McSkyz et une équipe de journalistes spécialisés dans les faits divers.

Par McSkyz
Chez Les éditions des Affaires criminelles

|

Auteur

McSkyz

Editeur

Les éditions des Affaires criminelles

Genre

Criminalité

Petit Emile

McSkyz

Paru le 04/09/2025

144 pages

Les éditions des Affaires criminelles

14,90 €

ActuaLitté
9782959343537
