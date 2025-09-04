Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Je ne suis pas un latin lover

Marco Caramelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage assemble la plupart des interviews accordées par Marcello Mastroianni au cours de sa carrière, en leur donnant la forme de mémoires qu'il aurait écrits lui-même. Vous y trouverez un panorama complet de sa vie, des étapes clés de sa carrière, de sa personnalité, et une multitude d'anecdotes sur les coulisses du théâtre et du cinéma. Il y est notamment question de son enfance et de son adolescence au sein d'une famille modeste, de l'époque de la guerre, de sa personnalité, de ses parents, ses amis, son frère et ses filles, de sa vie sentimentale, de ses débuts dans le théâtre, puis dans le cinéma, de ses relations avec les réalisateurs (de Visconti à Fellini, de Scola à Antonioni, en passant par Ferreri, Monicelli, De Sica et tant d'autres), de ses débuts dans des seconds rôles jusqu'à La dolce vita qui bouleversa sa carrière, des autres chefs-d'oeuvre dans lesquels il a joué (Huit et demi, La grande bouffe, Une journée particulière...), des acteurs avec lesquels il a travaillé (Catherine Deneuve, Vittorio Gassman, Sophia Loren, Anita Eckberg, Jeanne Moreau...), de ce qu'il pensait de Hollywood et du cinéma international, du métier d'acteur, des différences entre le théâtre et le cinéma, entre grand écran et télévision, entre réalisateurs hommes et femmes. Cet ouvrage évoque enfin son amour des voyages, de la nourriture, de l'Italie, son mépris pour la célébrité et tant d'autres anecdotes, pensées et sentiments de ce monstre sacré du cinéma mondial.

Par Marco Caramelli
Chez Editions Balland

|

Auteur

Marco Caramelli

Editeur

Editions Balland

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je ne suis pas un latin lover par Marco Caramelli

Commenter ce livre

 

Je ne suis pas un latin lover

Marco Caramelli

Paru le 04/09/2025

260 pages

Editions Balland

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940556052
9782940556052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.