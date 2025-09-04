Je ne suis pas un latin lover

Cet ouvrage assemble la plupart des interviews accordées par Marcello Mastroianni au cours de sa carrière, en leur donnant la forme de mémoires qu'il aurait écrits lui-même. Vous y trouverez un panorama complet de sa vie, des étapes clés de sa carrière, de sa personnalité, et une multitude d'anecdotes sur les coulisses du théâtre et du cinéma. Il y est notamment question de son enfance et de son adolescence au sein d'une famille modeste, de l'époque de la guerre, de sa personnalité, de ses parents, ses amis, son frère et ses filles, de sa vie sentimentale, de ses débuts dans le théâtre, puis dans le cinéma, de ses relations avec les réalisateurs (de Visconti à Fellini, de Scola à Antonioni, en passant par Ferreri, Monicelli, De Sica et tant d'autres), de ses débuts dans des seconds rôles jusqu'à La dolce vita qui bouleversa sa carrière, des autres chefs-d'oeuvre dans lesquels il a joué (Huit et demi, La grande bouffe, Une journée particulière...), des acteurs avec lesquels il a travaillé (Catherine Deneuve, Vittorio Gassman, Sophia Loren, Anita Eckberg, Jeanne Moreau...), de ce qu'il pensait de Hollywood et du cinéma international, du métier d'acteur, des différences entre le théâtre et le cinéma, entre grand écran et télévision, entre réalisateurs hommes et femmes. Cet ouvrage évoque enfin son amour des voyages, de la nourriture, de l'Italie, son mépris pour la célébrité et tant d'autres anecdotes, pensées et sentiments de ce monstre sacré du cinéma mondial.