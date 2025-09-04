"Les visages de Rembrandt" est un recueil qui fait se côtoyer habilement le vers et la prose, l'écriture de soi et l'histoire de l'art. Le poète parcourt 40 autoportraits du maître néerlandais, une matière que ses mots explorent comme autant de coups de pinceau ou de burin pour interroger ce que ces visages lui donnent à voir. Que voit-on dans un autoportrait au-delà de l'artiste et des moyens que ce dernier se donne pour le rendre ? Qu'y trouve-t-on de soi ? Ce livre est né de ces questions.