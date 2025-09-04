Les Orfèvres de Picardie

Martine Plouvier complète son travail sur les orfèvres picards avec un deuxième volume consacré à ceux de la généralité de Soissons, correspondant à l'actuel département de l'Aisne. Cette recherche plonge au coeur de l'art picard, explorant les ateliers d'orfèvres ayant oeuvré sous l'égide des monnaies d'Amiens, de Reims et de Paris. Un dictionnaire biographique, véritable trésor de connaissances, dresse le portrait de 450 orfèvres, joailliers, bijoutiers et horlogers, sans oublier quelques graveurs et changeurs. Du XIIe au milieu du XIXe siècle, leurs vies se dévoilent baptême, mort, apprentissage, réception à la maîtrise, années de compagnonnage et oeuvres. Un index des noms de personnes, relie les orfèvres et leurs créations, offrant une vision d'ensemble de cet héritage artistique.