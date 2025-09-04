Comprendre et analyser l'information comptable

A quoi servent un bilan, un compte de résultat et un tableau de flux de trésorerie ? Qui utilise les états financiers d'une entreprise, et pourquoi ? Quels outils permettent d'en évaluer la rentabilité ou le risque de non-remboursement des crédits ? Ce livre propose une entrée en matière claire, progressive et orientée vers la pratique dans le monde de l'information comptable. S'adressant principalement à des personnes sans expertise comptable, mais désireuses d'acquérir les bases en comptabilité, cet ouvrage présente de façon concise les trois principaux états financiers et les méthodes d'analyse de la santé financière d'une entreprise. Il s'appuie sur de nombreux exemples concrets d'entreprises françaises et suisses (Nestlé, Michelin, Carrefour, etc.) et propose un exercice de synthèse permettant de mobiliser les acquis. Une approche accessible pour démystifier la comptabilité et en comprendre les fondements essentiels.